В Иркутске раскопали древние могилы возрастом семь тысяч лет

На берегу Иркутского водохранилища археологи нашли захоронения, которым больше семи тысяч лет. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на службу по охране объектов культурного наследия региона, эти могилы оставило племя, жившее на берегах Ангары в каменном веке и бесследно исчезнувшее.
— Ученые из Иркутского госуниверситета установили, что находка относится к китойской культуре — древним охотникам и рыболовам, населявшим Сибирь в эпоху неолита. Их погребения — единственное, что осталось от этого народа, — сообщают в агентстве.
В захоронениях обнаружили каменные наконечники стрел, сложные рыболовные крючки из кости и даже нефритовые украшения. А вот человеческие кости почти не сохранились — за тысячелетия они превратились в камень и слились с землей.
Несмотря на плохую сохранность останков, находки помогут учёным восстановить картину жизни древних сибиряков. Теперь эти артефакты займут своё место в летописи Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале нашли древние артефакты при реконструкции ольхонской переправы.