В Красноярске планируют создать новый парк отдыха на основе концессии

После окончательного согласования всех параметров проекта, информация о возможности заключения соглашения будет размещена на единой электронной площадке торгов. Там все потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с необходимой документацией и условиями. В случае получения заявок будет объявлен конкурс, по итогам которого будет определен победитель, предложивший наиболее выгодные условия.