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В Красноярске планируют создать новый парк отдыха на основе концессии

В Красноярске ведется работа над реализацией первого концессионного соглашения, направленного на развитие территории для отдыха горожан и гостей города.

В Красноярске ведется работа над реализацией первого концессионного соглашения, направленного на развитие территории для отдыха горожан и гостей города.

Инициатива о заключении подобного соглашения поступила в администрацию города от инвестора — ООО «Прищепка-КС». Компания выразила готовность создать современную рекреационную инфраструктуру в Октябрьском районе, примыкающую к уже существующему парку «Прищепка». Данный проект предполагает расширение существующей зоны отдыха за счет использования неиспользуемых на данный момент муниципальных участков.

В ходе переговоров и совещаний, в которых принимали участие представители депутатского корпуса, условия предложенного компанией соглашения были детально проработаны и скорректированы. В результате были определены основные технико-экономические параметры будущего проекта.

Согласно планируемому соглашению, на территории предполагается создание визит-центра, обустройство дорожно-тропиночной сети, проведение озеленительных работ, а также размещение комплекса бассейнов, открытого аквапарка, трассы для тюбинга, роллердрома (который в зимний период будет использоваться в качестве катка) и площадок, предназначенных для проведения фестивалей и выставок садов.

Реализацию всех запланированных работ предполагается осуществить в течение 5,5 лет. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств концессионера. Предварительный объем инвестиций оценивается в сумму свыше 500 миллионов рублей. Общий срок действия концессионного соглашения составит 25 лет.

Следует отметить, что концессионер будет определен в результате проведения открытой конкурсной процедуры.

По словам Ирины Антипиной, руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города, применение концессионного механизма в данном случае позволит привлечь внебюджетные средства, направленные на развитие территории, предназначенной для отдыха жителей и гостей Красноярска.

После окончательного согласования всех параметров проекта, информация о возможности заключения соглашения будет размещена на единой электронной площадке торгов. Там все потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с необходимой документацией и условиями. В случае получения заявок будет объявлен конкурс, по итогам которого будет определен победитель, предложивший наиболее выгодные условия.

Как раннее писал «МК в Красноярске», красноярцы выбирают активный отдых: продажи велосипедов, самокатов и скейтбордов бьют рекорды. В апреле и мае этого года наблюдается значительный рост продаж в нескольких категориях, включая велосипеды, самокаты и скейтборды, по сравнению с февралем и мартом.