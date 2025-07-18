Попасть к врачу без очередей. Как работает портал «Здоровье петербуржца»

Что это за проект, в чём его особенности и когда он станет полноценным аналогом московской модели? Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Бумажные носители — в прошлом.
«Здоровье петербуржца» — это региональная цифровая платформа, которая объединяет медицинские услуги для горожан. По сути, это предшественник и задел для будущего полноценного ЕМИАС — единой медицинской информационной системы.
Через портал gorzdrav.spb.ru и мобильное приложение петербуржцы уже сегодня могут записаться на приём к любому специалисту, прикреплённому к их поликлинике. Это очень удобно — видны свободные «окна» у врачей, а напоминания о приёмах приходят по SMS или в приложении. Запись осуществляется через официальный портал или через мобильное приложение. Нужно выбрать свою поликлинику, специальность врача и удобное время приёма. Система автоматически покажет доступные «окна» у всех специалистов, к которым прикреплён пациент, и свободные слоты в ближайшие дни.
Кроме того, у каждого жителя города есть своя электронная медицинская карта. Врач видит историю заболеваний, назначения, результаты анализов и обследований вне зависимости от того, в каком районе города человек обратился за помощью. Электронные рецепты оперативно отправляются в аптечную систему — бумажные носители можно оставить в прошлом.
Курс — на унификацию.
В чём отличие от ЕМИАС? ЕМИАС — это уже отлаженная и масштабная экосистема, в которой участвуют все городские медучреждения. По ней можно не только записаться к врачу или получить рецепт, но и оформить электронный больничный и передать его работодателю онлайн, получить доступ к цифровой истории болезни, видеть в личном кабинете МРТ, КТ, УЗИ и рентгеновские снимки, контролировать вакцинации, диспансеризацию и динамику показателей. В Петербурге пока ещё не всё настолько интегрировано. Многие учреждения используют разные программные решения, не всегда между собой «дружат». Однако курс на унификацию взят, и городская администрация проводит активную работу по внедрению ЕМИАС в Петербурге. По словам бывшего вице-губернатора города, а ныне руководителя НИИ экспериментальной медицины Олега Эргашева, внедрение информационно-аналитической системы позволит повысить уровень цифровизации, унифицировать бизнес-процессы, сократить затраты города на развитие и содержание информационных систем.
«Цифровая трансформация системы здравоохранения — это задача, которая касается как всех медицинских работников, так и всех жителей нашего города. Более 1,7 млн петербуржцев имеют кабинеты на портале государственных услуг, 95% из них имеют возможность получать электронные медицинские документы», — заявил он.
По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, переход на полноценный ЕМИАС запланирован в несколько этапов до 2026 года. На первом этапе продолжается цифровизация поликлиник и интеграция лабораторных и диагностических центров. Уже сейчас в большинстве городских поликлиник есть возможность выписывать электронные рецепты, предоставлять возможность онлайн-записи пациентам и другие удобные и полезные функции через портал «Здоровье петербуржца».
В дальнейшем планируется полная синхронизация данных между всеми учреждениями, внедрение электронных больничных, единого реестра МРТ, УЗИ и других исследований, а также подключение на добровольной основе частных клиник к системе. Немаловажным плюсом станет возможность для пациентов получить расширенный доступ к данным о своём здоровье в одном месте.
Электронная карта пациента.
Уже сегодня очереди в регистратуру, звонки «с восьми утра» и гонка за талонами уходят в прошлое. Петербуржцы могут самостоятельно записаться к врачу, посмотреть результаты анализов и получить рецепт, не выходя из дома.
На портале «Здоровье петербуржца» доступна запись к разным специалистам, от терапевта до узкопрофильных экспертов по направлению. Пациент может воспользоваться удобной и наглядной сеткой расписания, в которой видно, в какие дни и часы приём ведёт конкретный врач. После записи приходит SMS- или push-уведомление с подтверждением и напоминанием. Если электронные «номерки» отсутствуют на ближайшее время, а попасть к специалисту нужно «здесь и сейчас», то система предложит обратиться к дежурному врачу в тот же день.
«Записываюсь через приложение — выбираю врача, день и сразу вижу свободные окна. Не надо стоять в очереди с паспортом, всё решается за две минуты», — рассказывает житель Кировского района Павел.
Каждому петербуржцу, прикреплённому к поликлинике, система автоматически создаёт электронную медицинскую карту. В ней содержится вся необходимая информация о визитах, диагнозах, назначениях, результатах анализов и другая важная информация.
«Работу сервиса оцениваю положительно. Несомненно, стало намного удобнее взаимодействовать с пациентами. Из плюсов для врачей можно отметить доступ к большей информации о пациентах по части обследований, консультативных приёмов и госпитализаций, что даёт более полную картину о текущем состоянии и помогает оказывать более качественную медицинскую помощь, что в свою очередь является благом и для самих пациентов», — поделился терапевт детской поликлиники № 20 Приморского района Або Богатырёв.
Интеграция с лабораториями.
Одно из самых ощутимых для пациентов и врачей преимуществ системы «Здоровье петербуржца» — это интеграция с лабораториями, диагностическими центрами и клинико-диагностическими службами. Раньше между сдачей анализа и его попаданием к врачу могли пройти дни. Сегодня всё в одном окне.
Когда пациент сдаёт лабораторные анализы при городской поликлинике, результаты автоматически загружаются в его электронную карту. Не нужно забирать бумажку у медсестры, нести её на приём или делать копии — всё видно врачу в день готовности.
Кроме того, изображения и заключения по МРТ, КТ, УЗИ и рентгену становятся доступны врачу автоматически благодаря подключению диагностических центров к системе «Здоровье петербуржца». Это избавляет пациентов от необходимости носить с собой внушительные папки с результатами исследований на каждый приём. Врач имеет доступ к датам и наименованиям исследований, файлам и изображениям, заключениям лабораторных специалистов или рентгенологов.
По оценке комитета по здравоохранению, более 80% всех городских лабораторий и диагностических кабинетов уже синхронизированы с системой, и этот показатель растёт. Петербург активно движется в сторону модернизации и цифровизации медицинской сферы. Система развивается, работает и с каждым месяцем становится всё более удобной и полезной для горожан.