Попасть к врачу без очередей. Как работает портал «Здоровье петербуржца»

В чём отличие от ЕМИАС? ЕМИАС — это уже отлаженная и масштабная экосистема, в которой участвуют все городские медучреждения. По ней можно не только записаться к врачу или получить рецепт, но и оформить электронный больничный и передать его работодателю онлайн, получить доступ к цифровой истории болезни, видеть в личном кабинете МРТ, КТ, УЗИ и рентгеновские снимки, контролировать вакцинации, диспансеризацию и динамику показателей. В Петербурге пока ещё не всё настолько интегрировано. Многие учреждения используют разные программные решения, не всегда между собой «дружат». Однако курс на унификацию взят, и городская администрация проводит активную работу по внедрению ЕМИАС в Петербурге. По словам бывшего вице-губернатора города, а ныне руководителя НИИ экспериментальной медицины Олега Эргашева, внедрение информационно-аналитической системы позволит повысить уровень цифровизации, унифицировать бизнес-процессы, сократить затраты города на развитие и содержание информационных систем.