Депутат Рады Железняк раскрыл, почему Умерова не одобрили в качестве посла в США

— Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал, и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса, — цитирует его слова ТАСС.