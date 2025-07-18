Главные новости 18 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 июля 2025.
Трамп намерен судиться с WSJ из-за статьи о подарке для Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил о планах подать в суд на The Wall Street Journal (WSJ), после того как издание выпустило статью о якобы подаренном республиканцем изображении обнаженной женщины финансисту Джеффри Эпштейну. Финансиста обвиняют в вовлечении в проституцию несовершеннолетних.
Мерц затребовал объяснений по вопросу с поставками оружия Киеву
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что схема поставок Украине оружия, предложенная президентом США Дональдом Трампом, требует пояснений. Он уточнил, что Германия намерена участвовать в новом плане помощи Киеву, но нужна ясность, как оружие, передаваемое из Европы, будет восполняться Пентагоном.
Путин изменил правила проверки отказа от украинского гражданства
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который корректирует порядок проверки граждан, заявивших об отказе гражданства Украины, но продолжающих выполнять обязанности гражданина Незалежной. Теперь пользование украинскими бумагами может повлечь аннулирование документа об отказе.
В Индии раскрыли, чем заменят нефть из РФ в случае санкций
В случае введения США вторичных санкций в размере 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть, Индия переориентируется на закупку топлива из других источников. В частности, возможна организация поставок нефтепродуктов из Бразилии и Канады. Сейчас Россия — крупнейший поставщик нефти в Индию.
Орбан заявил о возможности выхода Венгрии из Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может отказаться от членства в ЕС, если участие в составе объединения станет невыгодным. Политик привел в пример Британию, которая вышла из Евросоюза, потому что альянс стал больше политическим, чем экономическим.