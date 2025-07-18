Главные новости 18 июля 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил о планах подать в суд на The Wall Street Journal (WSJ), после того как издание выпустило статью о якобы подаренном республиканцем изображении обнаженной женщины финансисту Джеффри Эпштейну. Финансиста обвиняют в вовлечении в проституцию несовершеннолетних.