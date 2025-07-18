Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об открытии сквера им. Тарасова

26 июля 2025 года в Омске состоится значимое для спортивной жизни региона событие — торжественное открытие сквера имени Анатолия Владимировича Тарасова, заслуженного тренера СССР и основоположника отечественной хоккейной школы. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Сквер расположится перед Ледовым дворцом спорта имени Евгения Шастина на проспекте Мира, 15. Проект реализован благотворительным фондом «Карелин-Фонд» в рамках программы «Наследие» на средства неравнодушных меценатов.
Анатолий Тарасов по праву считается «отцом русского хоккея с шайбой». Его имя неразрывно связано с победами советских хоккеистов на мировых аренах. Благодаря его деятельности появились многократные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы, а также знаменитый турнир «Золотая шайба» для юных хоккеистов.
Выбор места для сквера неслучаен: Ледовая арена имени Евгения Шастина символизирует преемственность поколений в омском хоккее. Сам Евгений Шастин, начавший путь с «Золотой шайбы», сегодня передает опыт молодому поколению спортсменов.
В церемонии открытия примут участие первые лица региона: губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и заслуженный тренер России Евгений Шастин.
Новый сквер станет не только местом памяти о великом тренере, но и точкой притяжения для горожан, важным элементом патриотического воспитания молодежи на примере людей, посвятивших жизнь развитию спорта и служению Родине.