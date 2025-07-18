Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об открытии сквера им. Тарасова

Анатолий Тарасов по праву считается «отцом русского хоккея с шайбой». Его имя неразрывно связано с победами советских хоккеистов на мировых аренах. Благодаря его деятельности появились многократные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы, а также знаменитый турнир «Золотая шайба» для юных хоккеистов.