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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об открытии сквера им. Тарасова

Новый сквер станет не только местом памяти о великом тренере, но и точкой притяжения для горожан.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

26 июля 2025 года в Омске состоится значимое для спортивной жизни региона событие — торжественное открытие сквера имени Анатолия Владимировича Тарасова, заслуженного тренера СССР и основоположника отечественной хоккейной школы. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Сквер расположится перед Ледовым дворцом спорта имени Евгения Шастина на проспекте Мира, 15. Проект реализован благотворительным фондом «Карелин-Фонд» в рамках программы «Наследие» на средства неравнодушных меценатов.

Анатолий Тарасов по праву считается «отцом русского хоккея с шайбой». Его имя неразрывно связано с победами советских хоккеистов на мировых аренах. Благодаря его деятельности появились многократные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы, а также знаменитый турнир «Золотая шайба» для юных хоккеистов.

Выбор места для сквера неслучаен: Ледовая арена имени Евгения Шастина символизирует преемственность поколений в омском хоккее. Сам Евгений Шастин, начавший путь с «Золотой шайбы», сегодня передает опыт молодому поколению спортсменов.

В церемонии открытия примут участие первые лица региона: губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и заслуженный тренер России Евгений Шастин.

Новый сквер станет не только местом памяти о великом тренере, но и точкой притяжения для горожан, важным элементом патриотического воспитания молодежи на примере людей, посвятивших жизнь развитию спорта и служению Родине.