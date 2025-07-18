БЖД сделала важное заявление из-за отмены некоторых поездов в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сообщается, что по причине планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Телуша — Савичи с 23 по 24 июля у отдельных поездов межрегиональных и региональных линий на участке Жлобин — Осиповичи будет измененное расписание и маршрут. Кроме того, отдельные поезда будут отменены.
В частности, с 23 июля отменяются следующие поезда: № 708, 752 Минск — Гомель, № 707, 755, 757 Гомель — Минск, № 876/875 Мозырь — Минск, № 716 Минск — Гомель, № 876/875 Минск — Мозырь.
В БЖД уточнили, что для перевозки пассажиров на 23 июля на участке Минск — Бобруйск были назначены поезда № 882/881 Минск — Бобруйск — Минск. Указанный поезд будет выезжать из белорусской столицы в 19.30 и следовать в обратном направлении из Бобруйска в 21.42.
Также 24 июля были назначены поезда № 886/887 Минск — Бобруйск — Минск. Отправление из столицы указано в 07.08 и в обратном направлении — в 09.07. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что в озвученные дни на участке Жлобин — Осиповичи отдельные поезда будут следовать с измененным расписанием, а также маршрутом.
Тем временем РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой.
Кроме того, РЖД планирует запустить в Минск «Сапсан» из Москвы со скоростью до 400 км/ч.
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