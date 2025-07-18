БЖД сделала важное заявление из-за отмены некоторых поездов в Беларуси

Также 24 июля были назначены поезда № 886/887 Минск — Бобруйск — Минск. Отправление из столицы указано в 07.08 и в обратном направлении — в 09.07. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что в озвученные дни на участке Жлобин — Осиповичи отдельные поезда будут следовать с измененным расписанием, а также маршрутом.