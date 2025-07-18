Врач предостерегла россиян об опасности употребления фастфуда в жару

Кроме того, врач указала, что соль и сахар усиливают жажду. Она напомнила, что в фастфуде содержится много соли, сахара и других усилителей вкуса, что в жару приводит к еще большему обезвоживанию, скачкам давления и отекам. На фоне потребления такой пищи также увеличивается риск перегрева, предупредила специалист. Хайкина объяснила это тем, что переваривание жирной еды само по себе повышает внутреннюю температуру тела, и в сочетании с жарой это дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.