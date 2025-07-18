Врач предостерегла россиян об опасности употребления фастфуда в жару

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что всем хорошо известно о вреде для здоровья от фастфуда, однако в жару негативное влияние такой пищи увеличивается в несколько раз.
По словам эксперта, жара и жирная пища — это плохое сочетание. Она обратила внимание на то, что в жаркую погоду пищеварительная система работает иначе. Хайкина пояснила, что кровоток в желудке снижается, поскольку кровь «уходит» к коже для охлаждения тела, а это значит, что тяжелая пища переваривается медленнее, что, в свою очередь, вызывает тяжесть, вздутие и сонливость.
Кроме того, врач указала, что соль и сахар усиливают жажду. Она напомнила, что в фастфуде содержится много соли, сахара и других усилителей вкуса, что в жару приводит к еще большему обезвоживанию, скачкам давления и отекам. На фоне потребления такой пищи также увеличивается риск перегрева, предупредила специалист. Хайкина объяснила это тем, что переваривание жирной еды само по себе повышает внутреннюю температуру тела, и в сочетании с жарой это дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Эндокринолог призвала не забывать, что жажда маскируется аппетитом, а в жару аппетит снижается, но при легкой дегидратации может показаться, что хочется есть, и зачастую в таком состоянии человек тянется за фастфудом, но получает не облегчение, а еще большую нагрузку на организм, поэтому в жару особенно важно выпить перед едой стакан воды.
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