Россияне смогут выгоднее слетать на отдых

На зарубежных маршрутах также наблюдается снижение цен.
Стоимость авиабилетов по наиболее востребованным летним направлениям среди россиян перестала расти. Об этом сообщили представители авиакомпаний и сервисов по продаже билетов.
Как передает «Коммерсант», цены либо остались на уровне прошлого года, либо снизились, а в отдельных случаях рост не превышает уровень инфляции. Согласно статистике «Авиасейлс», билеты в Сочи в этом сезоне подешевели на 11% и сейчас стоят в среднем 12,3 тысяч рублей в одну сторону. Перелет в Петербург стал дешевле на 5% — около 5,5 тысяч рублей.
По данным сервиса OneTwoTrip, максимальное снижение отмечено на рейсах в Петербург — до 29% (14,2 тысяч рублей в обе стороны). Также снизились цены на билеты в Москву (25% дешевле, в среднем 14,4 тысяч рублей туда-обратно), Калининград (минус 22%, 17,1 тысяч рублей) и Екатеринбург (минус 21%, 17,1 тысяч рублей).
На зарубежных маршрутах также наблюдается снижение цен. Так, билеты в Армению подешевели на 8%, в Белоруссию — на 6%, в Казахстан — на 3%. Стоимость перелетов в Грузию осталась на уровне прошлого года, а в Турцию отмечен незначительный рост — всего на 1,6%. Эксперты рынка связывают такие тенденции в первую очередь с высокой базой прошлого лета, когда цены на авиабилеты резко выросли и привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, отмечается рост провозных мощностей, особенно за счет иностранных перевозчиков, в том числе китайских авиакомпаний.