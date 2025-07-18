Россияне смогут выгоднее слетать на отдых

На зарубежных маршрутах также наблюдается снижение цен. Так, билеты в Армению подешевели на 8%, в Белоруссию — на 6%, в Казахстан — на 3%. Стоимость перелетов в Грузию осталась на уровне прошлого года, а в Турцию отмечен незначительный рост — всего на 1,6%. Эксперты рынка связывают такие тенденции в первую очередь с высокой базой прошлого лета, когда цены на авиабилеты резко выросли и привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, отмечается рост провозных мощностей, особенно за счет иностранных перевозчиков, в том числе китайских авиакомпаний.