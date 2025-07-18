«Не все в порядке»: Кожевникова призналась, что думает о скандальном Гогунском

Кожевникова поделилась своими наблюдениями за отношениями Гогунского со второй женой Анной, подчеркнув, что он проявлял заботу и внимание, делая ее счастливой. Она отметила, что Виталик, будучи творческим человеком, нуждается в женщине, которая сможет вдохновить его на творчество. По ее мнению, в отношениях с Аней Гогунский был по-настоящему счастлив, и она не замечала ничего, что могло бы быть принижающим. Кожевникова также добавила, что его слова могли быть неправильно восприняты, и он не имел намерения унижать женщин.