Сергей Шелест сообщил об открытии в Омске сквера имени Анатолия Тарасова

«Открытие сквера — знаковое событие не только для спортивного, но и для культурного сообщества региона. Анатолий Тарасов, которого часто называют “отцом русского хоккея”, сыграл ключевую роль в становлении советской и российской хоккейной школы. Под его руководством воспитаны многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Он также является основателем всероссийского юношеского турнира “Золотая шайба”, ставшего кузницей хоккейных талантов», — подчеркнул Сергей Шелест.