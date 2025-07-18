Сергей Шелест сообщил об открытии в Омске сквера имени Анатолия Тарасова

26 июля в Омске состоится торжественное открытие сквера имени Анатолия Владимировича Тарасова — заслуженного тренера СССР, основоположника отечественной школы хоккея с шайбой. Церемония пройдет перед Ледовым дворцом спорта имени Евгения Шастина по адресу: проспект Мира, 15.
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест это важное событие стало возможным благодаря инициативе НРОФ «Карелин-Фонд» в рамках проекта «Наследие». Финансирование проекта полностью обеспечено за счет благотворительных пожертвований, без привлечения бюджетных средств.
«Открытие сквера — знаковое событие не только для спортивного, но и для культурного сообщества региона. Анатолий Тарасов, которого часто называют “отцом русского хоккея”, сыграл ключевую роль в становлении советской и российской хоккейной школы. Под его руководством воспитаны многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Он также является основателем всероссийского юношеского турнира “Золотая шайба”, ставшего кузницей хоккейных талантов», — подчеркнул Сергей Шелест.
Выбор места для открытия сквера не случаен: Ледовый дворец имени Евгения Шастина символизирует преемственность поколений. Именно в турнире «Золотая шайба» начинал свой путь омский хоккеист Евгений Шастин, который сегодня активно участвует в развитии отечественного спорта, передавая свой опыт молодым спортсменам и тренерам. В церемонии открытия примут участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр города Омска Сергей Шелест, а также сенатор, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.
Ранее мы рассказывали, что в Омске откроется модульный бассейн.