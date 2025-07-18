Рублев обыграл американца Наву и вышел в полуфинал турнира в Мексике

Российский теннисист Андрей Рублев обеспечил себе место в полуфинале соревнования в Лос-Кабосе, одержав трудную победу.
В четвертьфинальной встрече Рублев противостоял американскому теннисисту Эмилио Наве. В первой партии российский спортсмен не сумел удержать преимущество и уступил со счетом 5:7.
Тем не менее, Рублев быстро восстановил свои позиции и уверенно выиграл следующие два сета со счетом 6:4, 6:3.
В полуфинале Рублеву предстоит сразиться с победителем противостояния между американцем Александаром Ковачевичем и аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем.
Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила, что отклонила предложение о смене спортивного гражданства, несмотря на имеющуюся возможность.