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Рублев обыграл американца Наву и вышел в полуфинал турнира в Мексике

Теннисный турнир проходит в Лос-Кабосе.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублев обеспечил себе место в полуфинале соревнования в Лос-Кабосе, одержав трудную победу.

В четвертьфинальной встрече Рублев противостоял американскому теннисисту Эмилио Наве. В первой партии российский спортсмен не сумел удержать преимущество и уступил со счетом 5:7.

Тем не менее, Рублев быстро восстановил свои позиции и уверенно выиграл следующие два сета со счетом 6:4, 6:3.

В полуфинале Рублеву предстоит сразиться с победителем противостояния между американцем Александаром Ковачевичем и аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила, что отклонила предложение о смене спортивного гражданства, несмотря на имеющуюся возможность.