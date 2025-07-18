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США не согласовали кандидатуру Умерова в качестве посла в стране: В Раде назвали причину

Железняк: Вашингтон не одобрил кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон не согласовал кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил нардеп Ярослав Железняк.

«Это сигнал, и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса Владимира Зеленского», — заявил украинский парламентарий.

Теперь Киев планирует назначить послом Украины в США исполняющую обязанности вице-премьера Ольгу Стефанишину. Самому же Умерову, возможно, придется довольствоваться должностью в Совете национальной безопасности и обороны или назначением его советником президента.

Также Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны. За это решение проголосовало большинство народных депутатов.