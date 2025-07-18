Тольяттинская «Лада» сыграет за Кубок Минска перед стартом сезона в августе

Матчи пройдут с 11-го по 17-е число. Это первый турнир лета 2025 года, подчеркнули представители КХЛ.
Откроют состязание «автозаводцы» и клуб из Дальнего Востока. 12-го числа волжане встретятся с хозяевами, 14-го — с «магниткой» (6+).
«Турнир пройдет по круговой системе на двух аренах — “Олимпик” и “Чижовке”», — добавила пресс-служба КХЛ.
Недавно стало известно, что «Лада» планирует усилиться 25-летним форвардом Иваном Савчиком. Минувший сезон нападающий провел в подмосковном «Витязе» и за 59 игр заработал 13 очков (шесть шайб и семь ассистов).
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