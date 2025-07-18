Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 250 тысяч рублей

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил штраф на сумме 250 тысяч рублей из-за публикации аналитического доклада о российских судебных экспертизах, который вызвал претензии относительно нарушения прав и свобод россиян. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Санкт-Петербурга.