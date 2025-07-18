Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 250 тысяч рублей

«Учреждение признано виновным согласно статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (“Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства”) и обязано уплатить административный штраф в указанном размере», — отметили в суде.
Поводом для судебного разбирательства стало то, что прокуратура Центрального района этой весной обратила внимание на публикацию статьи «Аналитический отчет на тему “Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий”».
Как утверждают в суде, предоставленные материалы демонстрируют наличие признаков действий, направленных на вред деловой репутации представителей социальной категории «российских экспертов судебно-экспертной сферы», нарушая тем самым права отдельных групп населения.
Стоит отметить, что ранее, в декабре 2023-го, судом рассматривались аналогичные заявления о возможном нарушении Европейским университетом законов из-за связи учебного учреждения с нежелательной организацией.