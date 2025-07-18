Овчинский: в районе Аэропорт начались фасадные работы корпуса детсада

На севере Москвы строится новый детский сад на 100 мест. Специалисты уже завершили монолитные работы и приступили к монтажу инженерных систем, возведению и отделке здания, этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Детский сад будет расположен на территории жилого комплекса SOUL по адресу: улица Часовая, 28. Проект реализует девелопер Forma, а общая площадь нового учреждения составит около 1,4 тысячи квадратных метров. В здании планируется создать четыре группы, каждая из которых будет оборудована игровой зоной, спальнями, буфетом, раздевалками и санузлами.
«Проект предусматривает организацию на крыше пристройки площадью 510 квадратных метров безопасной площадки для игр и прогулок детей младших возрастов. Также запроектированы хореографический и музыкально-физкультурный залы, столовая и медицинский кабинет. Завершить строительство дошкольного учреждения планируется в 2026 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На прилегающей территории для детей от 3 до 5 лет будут установлены качели, карусели, доска для рисования, столики с пеньками, фигурки животных и песочница, а также беседка для общих собраний. Прогулочные зоны для старших групп оформят в стиле сказки «Волшебник Изумрудного города». Для детей 5−7 лет создадут интерактивный игровой маршрут.
Кроме того, во дворе появятся специальные учебно-опытные зоны с образовательной инфраструктурой, выполненной из природных материалов с высокими тактильными характеристиками, что позволит детям развивать свои навыки через обучение и эксперименты.
Ранее Владислав Овчинский сообщил о завершении возведения монолитного каркаса образовательного комплекса в районе Марьино на юго-востоке столицы. Этот объект строится в составе жилого комплекса «Квартал Домашний» по адресу: ул. Донецкая, вл. 30. Комплекс будет включать в себя школьное и дошкольное отделения общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров, а детский сад рассчитан на восемь групп. Школьная часть будет оснащена двумя залами для мероприятий, лабораторно-исследовательскими комплексами и медиатекой.