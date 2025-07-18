Овчинский: в районе Аэропорт начались фасадные работы корпуса детсада

На прилегающей территории для детей от 3 до 5 лет будут установлены качели, карусели, доска для рисования, столики с пеньками, фигурки животных и песочница, а также беседка для общих собраний. Прогулочные зоны для старших групп оформят в стиле сказки «Волшебник Изумрудного города». Для детей 5−7 лет создадут интерактивный игровой маршрут.