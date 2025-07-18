От 75 тысяч: конфискованную недвижимость из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии Росимущество объявило аукцион по продаже конфискованной у должников недвижимости. Квартиры, комнаты и участки, зарегистрированные в разных муниципалитетах республики, уйдут с молотка.
Заявки на участие в торгах будут принимать еще чуть больше месяца, до 11 августа, через электронную площадку «Фабрикант».
Предлагается следующая недвижимость:
— квартира в селе Кандры [Туймазинский район] (29,2 кв. м) на улице Котовского, 3 — 999 тысяч рублей;
— квартира в Нефтекамске (11,6 кв. м) на улице Автозаводская, 6 — 395 тысяч рублей;
— комната в Стерлитамаке (16,8 кв. м) на улице Худайбердина, 74 — 716 тысяч рублей;
— комната в Кумертау (12,2 кв. м) на улице Первомайская, 3 — 315 тысяч рублей;
— комната в Стерлитамаке (11,4 кв. м) на улице Дружбы, 23 — 381 тысяча рублей;
— комната в Туймазах (12,2 кв. м) на улице Комарова, 25а — 282 тысячи рублей;
— комната в Стерлитамаке (13,4 кв. м) на улице Чехова, 8 — 465 тысяч рублей;
— комната в Стерлитамаке (17,8 кв. м) на улице Элеваторная, 82 — 496 тысяч рублей;
— гараж в Салавате (11 кв. м) на улице Октябрьское, 7 — 169 тысяч рублей;
— гараж в Стерлитамаке (17,7 кв. м) в районе ОАО «Сода» «Левашовка» — 92 тысячи рублей;
— гараж в Стерлитамаке (15,7 кв. м) в районе улицы Шаймуратова — 84 тысячи рублей;
— гараж в Стерлитамаке (18,4 кв. м) в районе ТЭЦ за БЭМ — 95 тысяч рублей;
— гараж в Стерлитамаке (20,9 кв. м) в районе улицы Техническая — 104 тысячи рублей;
— гараж в Салавате (17,6 кв. м) на улице Молодогвардейцев, севернее территории «Термоизопласт» — 114 тысяч рублей;
— гараж в Нефтекамске (23,5 кв. м) в районе ГК «Южный», улица 34 — 154 тысячи рублей;
— гараж в Кумертау (23,7 кв. м) на улице Брикетная — 206 тысяч рублей;
— гараж в Агиделе (19,1 кв. м) на улице Первых Строителей, 2а/1 — 113 тысяч рублей;
— гараж в Салавате (18,5 кв. м) на улице Гончарова — 102 тысячи рублей;
— гараж в Стерлитамаке (16,7 кв. м) на улице Ломоносова — 75 тысяч рублей;
— нежилое помещение в Уфе (19,4 кв. м) на улице Кадастровая, 5 — 560 тысяч рублей;
— нежилое помещение в Уфе (8,1 кв. м) на улице Индустриальное шоссе, 26 — 429 тысячи рублей;
— земельный участок в Ишимбае (1235 кв. м) на улице СТ «Юрматы», 36 — 750 тысяч рублей;
— земельный участок в Сибае (982 кв. м) на улице Вербная — 792 тысяч рублей;
— земельный участок в Сибае (550 кв. м) в саду 11, квартале 5 — 278 тысяч рублей;
— земельный участок Ишимбае (1117 кв. м) на улице Гареева — 938 тысяч рублей;
— земельный участок в селе Мишикино [Мишкинский район] (1 200 кв. м) на улице Шамиля Хамадинурова, 16 — 202 тысяч рублей.
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