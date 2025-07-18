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В Ростовской области за пять лет было куплено около 1,5 млн кондиционеров

Юрий Слюсарь обсудил с ресурсниками ситуацию с перебоями воды и света.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании Юрий Слюсарь обсудил с руководителями ресурсных организаций ситуацию с перебоями воды и света. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Степень изношенности сетей оказалась очень высокой. И уровень потребления ресурсов не соответствует мощностям. Также сейчас подключают целые микрорайоны к инфраструктуре, которая была создана еще в СССР.

Юрий Слюсарь отметил, что за последние пять лет в регионе было куплено около 1,5 млн кондиционеров. Их мощность потребления равна общей выработке трех блоков Ростовской АЭС.

— Сегодня, с учетом роста энергопотребления населением, область потребляет больше, чем все энергоемкие предприятия 30 лет назад, — сказано в сообщении.

По итогам совещания было решено усилить контроль за условиями техприсоединений при застройках. Также власти будут думать, как поддержать ресурсников.

— Сейчас мы планируем новый бюджет на 2026−2028 годы. Для меня очевидно, что в ближайшие годы обновление в коммунальном хозяйстве — приоритет, — заключил Юрий Слюсарь.