Запуск мишки, как в 1980-м: почему стоит посетить фестиваль «Олимпийская Москва»

В субботу, 19 июля, все Садовое кольцо превратится в импровизированную арену спорта, энергии и вдохновения. В городе впервые пройдет фестиваль «Олимпийская Москва». «Вечерняя Москва» собрала программу праздника.
Фестиваль начнется в 11:00 и продлится до 16:30. Но не стоит обращать внимание на временные рамки: настоящий масштаб фестивалю обеспечит большое количество площадок. Целых 12 тематических локаций расположится по всему Садовому кольцу. Основные будут находиться на Зубовской площади, там же обозначат старт и финиш спортивных мероприятий.
Перед главной сценой в 11:00 состоится общая зарядка с участием именитых спортсменов. Будет работать фотозона, можно будет сыграть в теннис, настольный теннис, волейбол. Откроют площадки федерации керлинга, гребли, каноэ.
Уже в 12:00 на Зубовской улице начнется шествие олимпийских чемпионов, которые торжественно пройдут по Садовому кольцу с факелом. Присоединиться к ним сможет каждый желающий.
В это время на Кудринской площади гостей ждут массовые тренировки — по сайклу, зумбе и капоэйре (национальное боевое искусство Бразилии, сочетающее борьбу и танец. — «ВМ»). В программе также спортивно-развлекательный квиз, концерты кавер-групп. Состоятся зрелищные выступления велосипедистов и баскетболистов, интерактив с участием зрителей и торжественная церемония встречи шествия с передачей факела. На этой же площадке установят зоны с боксом, прыжками на батуте, бадминтоном и гольфом.
Соревнования по легкой атлетике для всей семьи пройдут у входа в Парк Горького. Там же будет работать объединенная площадка тяжелой атлетики и спортивной гимнастики. На Садовой-Спасской улице пройдет выставка каноэ и специальный тренажер со специалистами Федерации каноэ России.
На Большой Сухаревской улице можно будет поиграть в гандбол.
Мастер-классы по регби пройдут на Садовой-Самотечной улице. Объединенная площадка с пятиборьем, стрельбой и стрельбой из лука расположится на Садовой-Кудринской улице.
Ознакомиться с подробным расписанием всех площадок можно на Едином транспортном портале Дептранса Москвы.
Главным событием праздника станет запуск настоящего Олимпийского мишки, как в 1980 году.
— Запуск главного символа Олимпиады-80 одно из важнейших спортивных событий в нашей истории. Над тем запуском работали лучшие советские умы из разных отраслей: ученые, военные, милиционеры, писатели, музыканты, иллюстраторы. Так что тот легендарный запуск — настоящая квинтэссенция навыков нашего народа, — рассказал историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе Кирилл Сорокин.
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Мишку отправят в небо в 16:00 с центральной площадки фестиваля на Зубовской улице, сразу как только туда вернется торжественная процессия.
Присоединиться к мероприятиям фестиваля все желающие могут бесплатно и без предварительной регистрации. Но стоит помнить про некоторые правила.
— Дети младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослых. Запрещается брать с собой стеклянные бутылки, колюще-режущие предметы и тому подобные, — уточнили организаторы фестиваля.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Максим Ликсутов, заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности:
— Мы поддерживаем здоровый образ жизни и организуем мероприятия, которые объединяют москвичей и гостей столицы. В этом году впервые проведем фестиваль «Олимпийская Москва» на Садовом кольце, чтобы каждый смог ощутить дух Олимпиады 1980 года. Приглашаем всех присоединиться к празднику. Надеемся, что он станет новой спортивной традицией для активных москвичей и гостей столицы.
Создание символа Олимпиады-80.
Образ.
На создание символа Олимпиады был объявлен всесоюзный конкурс. На него прислали десятки тысяч работ. Победителем с мишкой стал детский иллюстратор Виктор Чижиков.
Толстая кожа.
Использовали двухслойную прорезиненную ткань, как на производстве спасательной техники.
Прочное крепление.
Для соединения деталей взяли секретный клей марки 4508 с особенным составом.
Мини-версия.
Сначала была создана уменьшенная версия символа, чуть ниже человеческого роста. «Маленького» мишку сразу после создания отправили на испытательный стенд, где помногу раз надували и сдували, проверяя на прочность швы.
Специальный шар.
Шаров в гирлянде было 25 штук. Но был специальный шар-пилот, его тащил в общей группе один из сотрудников обсерватории.
Москва этим летом вновь превращается в цветущий сад благодаря фестивалю «Сады и цветы». Тысячи москвичей и туристов ежедневно наслаждаются необычными ландшафтными композициями, которые развернулись по центру города. Какие площадки фестиваля обязательно нужно увидеть этим летом — в материале «ВМ».