Запуск мишки, как в 1980-м: почему стоит посетить фестиваль «Олимпийская Москва»

В это время на Кудринской площади гостей ждут массовые тренировки — по сайклу, зумбе и капоэйре (национальное боевое искусство Бразилии, сочетающее борьбу и танец. — «ВМ»). В программе также спортивно-развлекательный квиз, концерты кавер-групп. Состоятся зрелищные выступления велосипедистов и баскетболистов, интерактив с участием зрителей и торжественная церемония встречи шествия с передачей факела. На этой же площадке установят зоны с боксом, прыжками на батуте, бадминтоном и гольфом.