Под Самарой в Ставропольском районе не будут строить новые мусорные полигоны

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области сообщили, что в Ставропольском районе не планируется создание новых полигонов. Ведомство рассматривает только один возможный участок — район Узюково, который соответствует всем необходимым требованиям.
Почему выбрали Узюково:
— Безопасная подлётная зона;
— Удалённость от жилых поселений;
— Удобная транспортная доступность.
Окончательное решение будет принято только после завершения всех согласований, включая:
✓ Разработку территориальных схем;
✓ Проведение проектных работ;
✓ Организацию общественных обсуждений;
✓ Выполнение необходимых изысканий.
Если проект получит одобрение, в районе появится не полигон, а современный комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (КПО). Также планируется рекультивация старой свалки.
В министерстве подчеркнули, что при реализации проекта учтут ошибки прошлых лет и обеспечат максимальную прозрачность. Все решения будут приниматься с учётом интересов жителей и принципов экономики замкнутого цикла.
Жители могут направлять свои предложения и замечания в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
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