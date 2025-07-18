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Под Самарой в Ставропольском районе не будут строить новые мусорные полигоны

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области сообщили, что в Ставропольском районе не планируется создание новых полигонов.

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области сообщили, что в Ставропольском районе не планируется создание новых полигонов. Ведомство рассматривает только один возможный участок — район Узюково, который соответствует всем необходимым требованиям.

Почему выбрали Узюково:

— Безопасная подлётная зона;

— Удалённость от жилых поселений;

— Удобная транспортная доступность.

Окончательное решение будет принято только после завершения всех согласований, включая:

✓ Разработку территориальных схем;

✓ Проведение проектных работ;

✓ Организацию общественных обсуждений;

✓ Выполнение необходимых изысканий.

Если проект получит одобрение, в районе появится не полигон, а современный комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (КПО). Также планируется рекультивация старой свалки.

В министерстве подчеркнули, что при реализации проекта учтут ошибки прошлых лет и обеспечат максимальную прозрачность. Все решения будут приниматься с учётом интересов жителей и принципов экономики замкнутого цикла.

Жители могут направлять свои предложения и замечания в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

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