Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в истории, в некоторых исторических аспектах лучше многих узких специалистов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде».
«Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало. Поэтому его выступления на исторические темы вызывают такой интерес», — сказал Мединский.
Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.Читать дальше