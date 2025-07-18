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Путин разбирается в истории лучше многих специалистов, рассказал Мединский

Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих узких специалистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в истории, в некоторых исторических аспектах лучше многих узких специалистов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде».

«Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало. Поэтому его выступления на исторические темы вызывают такой интерес», — сказал Мединский.

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