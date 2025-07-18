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ВС России ликвидировали две группы ВСУ при попытке бегства из Январского

Российские солдаты выследили противника в районе села Январское, используя беспилотник-разведчик.

Источник: Аргументы и факты

При попытке бегства из окрестностей населенного пункта Январское в Днепропетровской области были ликвидированы две группы украинских бойцов. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Операторы БПЛА отработали по двум ББМ, на которых две группы солдат противника пытались сбежать из Январского», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские солдаты выследили противника, используя беспилотник-разведчик. Они атаковали машины ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате бойцы, которых украинское командование недавно перебросило из тыловых подразделений, были уничтожены.

В распоряжении ТАСС есть видео ударов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 73 украинских беспилотника.

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