ВС России ликвидировали две группы ВСУ при попытке бегства из Январского

При попытке бегства из окрестностей населенного пункта Январское в Днепропетровской области были ликвидированы две группы украинских бойцов. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
«Операторы БПЛА отработали по двум ББМ, на которых две группы солдат противника пытались сбежать из Январского», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российские солдаты выследили противника, используя беспилотник-разведчик. Они атаковали машины ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате бойцы, которых украинское командование недавно перебросило из тыловых подразделений, были уничтожены.
В распоряжении ТАСС есть видео ударов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 73 украинских беспилотника.