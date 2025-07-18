Перебои в телевещании ожидаются в Нижегородской области 21 июля

Жители региона могут столкнуться с приостановкой вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового телевидения, ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Помимо этого во всех пунктах эфирного вещания по Нижегородской области первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения пойдет без региональных врезок. Возможны перебои в трансляции аналогового ННТВ и «Радио Образ».