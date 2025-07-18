Перебои в телевещании ожидаются в Нижегородской области 21 июля

Нижегородцев предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала РТРС.
Кратковременные отключения ожидаются с 01:00 до 10:00 из-за профилактических работ на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров». Данная мера позволит продлить срок службы оборудования.
Жители региона могут столкнуться с приостановкой вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового телевидения, ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Помимо этого во всех пунктах эфирного вещания по Нижегородской области первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения пойдет без региональных врезок. Возможны перебои в трансляции аналогового ННТВ и «Радио Образ».
Специалисты напомнили, что необходимо перезагрузить оборудования, если сигнал не восстановился автоматически.
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