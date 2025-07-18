Приставы арестовали квартиру Глуховского* в Москве, в которой он писал «Метро-2035»

По данным телеграм-канала SHOT, решение было принято в связи с исполнительным производством, начатым против Глуховского* из-за задолженности по коммунальным платежам. По состоянию на сентябрь 2024 года, сумма долга за квартиру достигла почти 100 тысяч рублей.