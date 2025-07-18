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Приставы арестовали квартиру Глуховского* в Москве, в которой он писал «Метро-2035»

Судебные приставы наложили арест на квартиру Дмитрия Глуховского*, расположенную на Кутузовском проспекте. Жильё в центре Москвы является его единственной оставшейся недвижимостью в России, именно в ней писатель работал над романом «Метро-2035».

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала SHOT, решение было принято в связи с исполнительным производством, начатым против Глуховского* из-за задолженности по коммунальным платежам. По состоянию на сентябрь 2024 года, сумма долга за квартиру достигла почти 100 тысяч рублей.

Жильё на Кутузовском проспекте, площадью 50,8 квадратных метров, перешло к писателю по завещанию от его бабушки. Примечательна квартира, прежде всего, антикварной фамильной мебелью возрастом от полутора до двух веков. Ориентировочная стоимость жилья составляет около 30 миллионов рублей.

Напомним, в октябре 2022 года писателя включили в список иностранных агентов. Одной из причин стала финансовая поддержка от зарубежных организаций.

*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.