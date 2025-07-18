Колледжи Беларуси объявили о начале приема документов 18 июля

Отмечается, что у выпускников девятых классов на бюджет документы будут принимать по 1 августа, на платное обучение — по 6 августа. Сказано, что у выпускников 11-х классов будет возможность подать документы на бюджетные места по 12 августа, а на платное — по 14 августа.