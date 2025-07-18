Колледжи Беларуси объявили о начале приема документов 18 июля, передает БелТА.
Отмечается, что у выпускников девятых классов на бюджет документы будут принимать по 1 августа, на платное обучение — по 6 августа. Сказано, что у выпускников 11-х классов будет возможность подать документы на бюджетные места по 12 августа, а на платное — по 14 августа.
Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности, документы необходимо принести по 1 августа, а одиннадцатиклассникам — по 6 августа. Для девятиклассников вступительные экзамены пройдут с 2 по 7 августа, для 11 классов — с 7 по 10 августа.
Первая категория абитуриентов на бюджет будет зачислена по 5 августа, а на платное — по 15 августа. Что касается второй, то ее на бюджетные места зачислят по 9 августа, а на платные места — по 17 августа.
Вместе с тем на сельскохозяйственные специальности в заочной форме на бюджет и платное прием документов будет проходить с 15 октября по 30 ноября. Зачисление состоится по 10 декабря.
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