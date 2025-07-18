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Еще 1 млрд евро пропал из бюджета Молдовы: На компанию Energocom поступили жалобы в СИБ и генпрокуратуру по поводу закупок газа

Газ приобретался по ценам на треть выше закупочной цены.

Источник: Комсомольская правда

В СИБ и Генпрокуратуру поступили жалобы о возможном мошенничестве при закупках газа компанией Energocom с 2021 по 2025 год.

Заместитель председателя движения Вячеслав Бурлак утверждает, что газ закупался на 33% дороже рыночной цены, а документация скрыта под предлогом коммерческой тайны.

Это, по его словам, указывает на сговор, который мог нанести ущерб бюджету Молдовы на сумму более 1 миллиарда евро.

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