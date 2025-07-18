Более 300 граждан проверили во время миграционного рейда в центре Петербурга

Правоохранители работали у станции метро «Технологический институт» и у дома 140 по набережной Обводного канала. Документы изучили у 54 мигрантов. У 26 человек нашли нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Помимо этого, несколько человек уведомили о сокращении срока пребывания на территории России.