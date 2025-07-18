Хабаровчанка потребовала с Минфина 2 миллиона рублей за преследование

По словам истицы, предъявленное обвинение стало причиной серьёзных психологических последствий: она пережила стресс, тревожность и моральное давление. Суд признал право заявительницы на компенсацию, но сумму уменьшил в несколько десятков раз. При вынесении решения учли тяжесть первоначального обвинения и его последствия для женщины.