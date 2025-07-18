Хабаровчанка потребовала с Минфина 2 миллиона рублей за преследование

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Жительница Амурского района подала в суд иск к Министерству финансов России. Она требовала два миллиона рублей компенсации за моральный вред после того, как уголовное дело против неё прекратили за отсутствием состава преступления.
«Ранее женщину обвиняли по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако следствие установило, что её действия не подпадают под признаки уголовного преступления, и дело было закрыто», — рассказали в суде.
По словам истицы, предъявленное обвинение стало причиной серьёзных психологических последствий: она пережила стресс, тревожность и моральное давление. Суд признал право заявительницы на компенсацию, но сумму уменьшил в несколько десятков раз. При вынесении решения учли тяжесть первоначального обвинения и его последствия для женщины.
Итоговая сумма выплаты составила 60 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.