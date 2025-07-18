SCMP: в КНР студентку отчисляют из университета за связь с украинцем

В Китае студентку решили исключить из университета по причине ее отношений с бывшим украинским киберспортсменом Данилой Тесленко, пишет газета South China Morning Post.
Сведения о личной жизни девушки и украинца появились после того, как он выложил в интернет откровенные фотографии. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно после того, как выяснилось, что у Тесленко есть жена и ребенок, что он, в свою очередь, отрицает.
В учебном заведении сочли поведение студентки несоответствующим нормам и приняли решение об ее исключении. Девушка имеет возможность оспорить данное решение до сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что во время выступления британской группы Coldplay в Бостоне была случайно разоблачена измена главы IT-компании Astronomer Энди Байрона.