Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SCMP: в КНР студентку отчисляют из университета за связь с украинцем

Украинский киберспортсмен Тесленко выложил в сеть откровенные фотографии девушки.

Источник: Аргументы и факты

В Китае студентку решили исключить из университета по причине ее отношений с бывшим украинским киберспортсменом Данилой Тесленко, пишет газета South China Morning Post.

Сведения о личной жизни девушки и украинца появились после того, как он выложил в интернет откровенные фотографии. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно после того, как выяснилось, что у Тесленко есть жена и ребенок, что он, в свою очередь, отрицает.

В учебном заведении сочли поведение студентки несоответствующим нормам и приняли решение об ее исключении. Девушка имеет возможность оспорить данное решение до сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что во время выступления британской группы Coldplay в Бостоне была случайно разоблачена измена главы IT-компании Astronomer Энди Байрона.