SCMP: в КНР студентку отчисляют из университета за связь с украинцем

Сведения о личной жизни девушки и украинца появились после того, как он выложил в интернет откровенные фотографии. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно после того, как выяснилось, что у Тесленко есть жена и ребенок, что он, в свою очередь, отрицает.