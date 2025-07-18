В России предлагают заморозить цены на важные продукты

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты выражают сдержанное отношение к предлагаемым мерам. Старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин отметил риски дефицита и снижения качества продукции при фиксации цен, а также вероятность роста теневого рынка и коррупции при выплате компенсаций производителям. По мнению других специалистов, для поддержания замороженных цен государству придется усиливать контроль за исполнением контрактов и участвовать в логистике поставок. Указанные меры, считают экономисты, способны сгладить лишь краткосрочные всплески инфляции, тогда как долгосрочные тренды останутся под влиянием денежно-кредитной политики и бюджетных ограничений.