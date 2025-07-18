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«Угрожают увезти»: Блогер-миллионник сообщил о ЧП с семьёй в Таиланде

Известный блогер Вадим Спириденков рассказал в своём Telegram-канале, что его мать и сестру задержали по возвращении в Таиланд. Женщины проживали там, но после короткой поездки в Турцию были остановлены в аэропорту Пхукета. Причины не объяснили.

«Ребята, у нас пипец! Маму и сестру задержали в аэропорту Таиланда (Пхукет) и не отпускают, ничего не объясняют и угрожают куда-то увезти!», — написал он.

Сам Спиридонов находится в панике. По словам Вадима, им не сообщили ни оснований для задержания, ни дальнейших действий.

Это не первый случай с участием родственников популярных блогеров. Ранее стало известно о задержании отца и брата тиктокера Субхана Мамедова, известного как Субо. Их заподозрили в помощи при уклонении от уплаты налогов на сумму 50 миллионов рублей. Его брат, блогер Samo, был отправлен под домашний арест, а отцу выдали подписку о невыезде.