«Угрожают увезти»: Блогер-миллионник сообщил о ЧП с семьёй в Таиланде

Это не первый случай с участием родственников популярных блогеров. Ранее стало известно о задержании отца и брата тиктокера Субхана Мамедова, известного как Субо. Их заподозрили в помощи при уклонении от уплаты налогов на сумму 50 миллионов рублей. Его брат, блогер Samo, был отправлен под домашний арест, а отцу выдали подписку о невыезде.