Автоэксперт рассказал, что нарушают дети, которые моют машины на дороге

Ломанов указал, что по такому же принципу на дорогах нельзя заниматься торговлей цветами и другими товарами. Он задался вопросом о том, что если на проезжей части что-то произойдет, как себя будет ощущать водитель, совершив наезд на пешехода. При этом эксперт считает, что к автомобилисту в данной ситуации претензий, скорее всего, не будет, но его «задергают» и затаскают по инстанциям, хотя виноватым в случившемся будет именно пешеход.