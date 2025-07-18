Автоэксперт рассказал, что нарушают дети, которые моют машины на дороге

Автомобильный эксперт Андрей Ломанов в беседе с «Москвой 24» заявил, что дети и подростки, которые моют машины на дорогах, являются пешеходами, и им запрещено находиться на проезжей части вне «зебры».
Как заметил собеседник телеканала, это нарушение правил дорожного движения (ПДД), на которое просто закрывают глаза. Эксперт указал, что школьники просто хотят заработать во время каникул, поэтому многие не обращают на это внимание, хотя с точки зрения безопасности такой заработок — это «совсем не здорово», особенно на оживленных дорогах. Он подчеркнул, что дети не понимают, что в какой-то момент некоторые водители их просто не видят.
Ломанов указал, что по такому же принципу на дорогах нельзя заниматься торговлей цветами и другими товарами. Он задался вопросом о том, что если на проезжей части что-то произойдет, как себя будет ощущать водитель, совершив наезд на пешехода. При этом эксперт считает, что к автомобилисту в данной ситуации претензий, скорее всего, не будет, но его «задергают» и затаскают по инстанциям, хотя виноватым в случившемся будет именно пешеход.
Чтобы не допустить подобных ситуаций, собеседник телеканала призывает усилить отслеживание подобной нелегальной занятости на дорогах.
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