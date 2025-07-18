Жительницу Подмосковья обманули под предлогом ошибки при доставке посылки

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 62-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей почтового отделения. Она заявила, что на имя женщины пришла посылка, но по ошибке ее переправили в другой город. Жительницу Видного попросили назвать правильный адрес и продиктовать код из смс-сообщение. Когда женщина выполнила просьбу, разговор прекратился. Далее жулики действовали по традицонной схеме — позвонил лже-сотрудник Росфинмониторинга, заявил о несакционированном входе на страницу женщины на Госуслугах и предложил передать всю наличность для сохранности курьеру. Сумма, которой лишилась пенсионерка, составила около 2 млн рублей.