«Ъ»: военные врачи предстанут перед судом за взятки с раненых участников СВО

В статье отмечается, что медики обвиняются в том, что брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО. Справки формы № 100 давали возможность раненым получить компенсации до трех миллионов рублей. Один из фигурантов, по данным обвинения, потребовал от военнослужащего за документ один миллион рублей.