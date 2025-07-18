«Ъ»: военные врачи предстанут перед судом за взятки с раненых участников СВО

Перед военным судом в Краснодаре предстанут трое бывших руководителей 419-го военного госпиталя Минобороны РФ, в отношении которых ранее было возбуждено два уголовных дела о коррупции. Об этом со ссылкой на данные картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда, сообщает «Коммерсантъ».
В статье отмечается, что медики обвиняются в том, что брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО. Справки формы № 100 давали возможность раненым получить компенсации до трех миллионов рублей. Один из фигурантов, по данным обвинения, потребовал от военнослужащего за документ один миллион рублей.
Кроме врачей под суд пойдут военнослужащие, передававшие взятки, и трое посредников. Слушания начнутся 23 и 28 июля.
Ранее Серовская городская прокуратура защитила права семей восьми участников специальной военной операции, добившись выплаты положенных единовременных региональных пособий на общую сумму 660 тысяч рублей.
А в Тверской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, которые принуждали молодых людей к подписанию контрактов с Минобороны.