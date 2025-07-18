Иммунолог Чурюкина объяснила, что может вызвать отек Квинке летом

Ягоды и фрукты летом могут вызвать отек Квинке, который проявляется сильным отеком кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки. Как избежать отека Квинке «Российской газете» рассказала врач — аллерголог — иммунолог Элла Чурюкина.
По ее словам, часто причиной ангиоотеков становятся продукты питания, в том числе свежие фрукты, ягоды и овощи. Среди них врач назвала клубнику, черешню, сливы, персики, помидоры, болгарский перец, сельдерей и т.д. Чурюкина добавила, что если у человека есть аллергия на пыльцу амброзии, то стоит быть осторожнее с арбузами и дынями.
Проследить всю цепочку возможных аллергических реакций можно пройдя аллергодиагностику. Для этого нужно обратиться к врачу-аллергологу.
Снизить риск отека Квинке поможет термическая обработка ягод, фруктов и овощей. Дело в том, что белки, способные вызывать аллергию, чаще всего чувствительны к высокой температуре. Исключение составляют персики, белки которых устойчивы к нагреванию.
Причиной аллергии и ее клинических проявлений могут также стать укусы насекомых — ос, пчел и шершней.
«Безусловно, если человек знает, на что реагирует его организм, нужно исключать прием этих продуктов. Если неизвестно, что именно стало причиной реакции — нужно посетить аллерголога», — отметила Чурюкина.
Ранее биолог Ольга Трофимова перечислила смертельно опасные сорняки на даче.