Иммунолог Чурюкина объяснила, что может вызвать отек Квинке летом

По ее словам, часто причиной ангиоотеков становятся продукты питания, в том числе свежие фрукты, ягоды и овощи. Среди них врач назвала клубнику, черешню, сливы, персики, помидоры, болгарский перец, сельдерей и т.д. Чурюкина добавила, что если у человека есть аллергия на пыльцу амброзии, то стоит быть осторожнее с арбузами и дынями.