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Снайпер ВС РФ за боевой выход уничтожил более 30 дронов ВСУ «Баба-Яга»

Российский снайпер за один боевой выход сбил более 30 украинских БПЛА, рассказал боец с позывным Беня.

Источник: Аргументы и факты

Боец российской армии с позывным Беня сообщил РИА Новости, что одному из снайперов ВС РФ удалось ликвидировать более 30 украинских дронов «Баба-Яга» за один боевой выход, который длился около трех месяцев.

«За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых “Баба-Яга”, было подтвержденных с видеозаписью 30», — уточнил военный.

Еще от 10 до 15 БПЛА противника были сбиты без видеофиксации из-за необходимости оперативного реагирования, отметил Беня.

По его словам, ахиллесовой пятой этих беспилотников являются их батареи. Он подчеркнул, что для вывода дрона из строя достаточно одного точного выстрела в аккумуляторный отсек.

Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали две группы ВСУ, которые пытались сбежать из Январского.

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