Снайпер ВС РФ за боевой выход уничтожил более 30 дронов ВСУ «Баба-Яга»

Боец российской армии с позывным Беня сообщил РИА Новости, что одному из снайперов ВС РФ удалось ликвидировать более 30 украинских дронов «Баба-Яга» за один боевой выход, который длился около трех месяцев.
«За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых “Баба-Яга”, было подтвержденных с видеозаписью 30», — уточнил военный.
Еще от 10 до 15 БПЛА противника были сбиты без видеофиксации из-за необходимости оперативного реагирования, отметил Беня.
По его словам, ахиллесовой пятой этих беспилотников являются их батареи. Он подчеркнул, что для вывода дрона из строя достаточно одного точного выстрела в аккумуляторный отсек.
Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали две группы ВСУ, которые пытались сбежать из Январского.