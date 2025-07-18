Ликсутов сообщил о росте производства косметических товаров

«В период с января по май 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и увеличилась на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Гарбузов и добавил, что в Москве работает свыше 30 косметических предприятий, выпускающих качественную и популярную продукцию.