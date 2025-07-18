Ликсутов сообщил о росте производства косметических товаров

Московские производители косметики показывают стабильный рост. За 5 месяцев 2025 года выпуск продукции вырос на 70%. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«С января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Ликсутов.
За пять месяцев производство шампуней и лаков для волос выросло на 60%, средств для ухода за кожей тела — на 15%, а выпуск зубных паст увеличился почти втрое.
«В период с января по май 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и увеличилась на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Гарбузов и добавил, что в Москве работает свыше 30 косметических предприятий, выпускающих качественную и популярную продукцию.
Компания «БИГ» выпускает косметику, уходовые средства и краски для волос, включая кремы, шампуни и лосьоны. Современное оборудование и технологии обеспечивают качество продукции и расширение ассортимента.
А «Косметические решения» имеет полный цикл производства, современные лаборатории и мощные линии. Благодаря разработкам и оборудованию она создает продукцию под заказ.