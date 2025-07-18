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Почти 3200 детей Башкирии стали жертвами укусов клещей

9 039 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 17 июля в Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 9 039 человек, из них 3 171 — дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при посещении лесных зон. Специалисты рекомендуют выбирать однотонную светлую одежду, на которой темные клещи будут хорошо заметны. Особое внимание следует уделить плотному прилеганию воротника и манжет, а также заправлять верхнюю часть одежды в брюки, которые в свою очередь нужно заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой.

Для защиты головы рекомендуется использовать капюшон или плотно повязанную косынку, при этом волосы должны быть полностью убраны.

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