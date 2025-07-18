Геленджик встретит первый авиарейс из Москвы 18 июля

«Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих. Благодарен Правительству за решение открыть полеты в Геленджик и за поддержку пока еще закрытых аэропортов Кубани — в Краснодаре и Анапе», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.