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Геленджик встретит первый авиарейс из Москвы 18 июля

Губернатор Кубани: Возобновление работы аэропорта Геленджика упростит логистику и повысит комфорт.

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

Геленджик встретит первый авиарейс из Москвы 18 июля. Воздушная гавань возобновляет работу после трехлетнего перерыва.

Пассажиров встретит обновленный терминал аэропорта, который, по словам главы региона, готов обеспечить высокий уровень сервиса.

«Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих. Благодарен Правительству за решение открыть полеты в Геленджик и за поддержку пока еще закрытых аэропортов Кубани — в Краснодаре и Анапе», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Накануне, 17 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств на развитие аэропортов центральных и южных регионов. На поддержку воздушных гаваней направят более 6 млрд рублей.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" рассказывала, как будут встречать первый рейс в открывшемся аэропорту Геленджика.

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