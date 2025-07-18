В Омске назначен новый исполняющий обязанности главного врача Городской больницы № 2

В Омске назначен и.о. главного врача Городской больницы № 2. Им стала Татьяна Геншель, ранее занимавшая должность заместителя главного врача по организационно-методическому обеспечению.
Соответствующая запись о смене руководителя была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 16 июля 2025 года.
Татьяна Геншель, врач-профпатолог по образованию, фактически возглавила лечебное учреждение сразу после скоропостижной кончины 23 июня главного врача больницы Максима Казанцева, которому было всего 42 года. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.
Для Татьяны Геншель эта должность не в новинку — в октябре 2020 года она также исполняла обязанности главного врача Городской больницы № 2 после внезапной смерти тогдашнего руководителя — Николая Юргеля.
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