Прокурор из Татарстана оформил жилье для малоимущих на своих детей

Отмечается, что мужчина демонстрировал фиктивные выписки со счета с деньгами, полученными по кредиту, чтобы подделать наличие собственного первоначального взноса. Это необходимо для участия в госпрограмме, по которой государство покрывает 30 процентов стоимости квартиры. В ситуацию вмешался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и СК признал факт мошенничества. Однако прокуратура нарушений не усмотрела, что вызвало резонанс и поставило вопросы к действиям надзорного ведомства.