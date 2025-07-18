Прокурор из Татарстана оформил жилье для малоимущих на своих детей

Прокурор из Татарстана оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он оформил две квартиры, предназначенные для малоимущих, на своих несовершеннолетних детей. Нарушение всплыло случайно — благодаря проверке другого получателя жилья по программе «Жилищный сертификат», гражданина Таджикистана, которого местные жители заподозрили в махинациях. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает Mash.
Отмечается, что мужчина демонстрировал фиктивные выписки со счета с деньгами, полученными по кредиту, чтобы подделать наличие собственного первоначального взноса. Это необходимо для участия в госпрограмме, по которой государство покрывает 30 процентов стоимости квартиры. В ситуацию вмешался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и СК признал факт мошенничества. Однако прокуратура нарушений не усмотрела, что вызвало резонанс и поставило вопросы к действиям надзорного ведомства.
Проверка вскрыла схему, по которой также жилье получили зампрокурора Михаил Карабышев и руководитель исполкома Денис Баландин. Они прошли как нуждающиеся в жилье госслужащие, получили квартиры в соцнаем, затем приватизировали их. Баландин после огласки добровольно вернул жилье, а вот имущество Карабышева осталось при нем.
Карабышев сначала оформил однокомнатную квартиру на 16-летнего сына и 7-летнюю дочь, затем получил вторую, а первую продал и оставил деньги себе. В то же время в очереди на улучшение жилищных условий находилось около 140 семей. В отношении зампрокурора проводится проверка, передает Telegram-канал.
Ранее суд арестовал имущество дочери бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей.