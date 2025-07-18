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«Не фотографировать, не звонить по мобильному». Военком назвал белорусам порядок действий при обнаружении беспилотника

Военком сказал, что делать белорусам при обнаружении беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Военком обособленной группы Ельского района Дмитрий Русецкий сказал, что делать белорусам при обнаружении беспилотника, пишет издание «Народны голас».

Военком обратил внимание, что беспилотные летательные аппараты разбиваются в случае успешно совершенной атаки или же при работе средств противовоздушной обороны. Однако даже после приземления они могут быть опасны.

Русецкий уточнил, что при обнаружении беспилотника белорусам необходимо обратиться по телефону 102. Он добавил: следует указать фамилию, имя, отчество, наименование объекта и его точное местоположение. Военком добавил, что нужно сообщить характер поведения летательного аппарата, наличие системы видеонаблюдения на месте и другую информацию, о которой спросит сотрудник милиции.

Дмитрий Русецкий предупреждает: фотографировать беспилотник запрещено, от него следует отойти не безопасное расстояние. Также не следует звонить по мобильному телефону вблизи БПЛА. Не стоит, по возможности, допускать к объекту посторонних лиц до момента приезда сотрудников правоохранительных органов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск назвал опыт СВО по беспилотникам для Беларуси.

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