Волочкова рассказала о романе с олигархом Керимовым

«Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите… Но это моя жизнь!» — рассказала Волочкова.