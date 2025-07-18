Экс-премьер Степашин призвал к увеличению населения России: сколько человек должно проживать в стране

Совсем недавно президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время статистика поменялась и сейчас в стране не хватает женщин. По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, к сожалению, это серьезная проблема. Она подчеркнула, что для государства очень важно, чтобы в каждой семье был плюс один ребенок. Поэтому весь арсенал мер поддержки власти ориентируют именно на многодетную семью.