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Прокурор просит 8 лет для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Срочная новость.

Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости,