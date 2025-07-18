Прокурор просит 8 лет для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

Срочная новость.
Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости,
Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Срочная новость.
Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости,