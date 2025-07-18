Хирурги удалили пациенту опухоль размером со сливу

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, мужчина обратился на консультацию в поликлинику с жалобой на нарост на шее. Выяснилось, что это новообразование не имеет онкологической природы. Оно расположилось на яремной и сонной артериях. Пациента госпитализировали в Долгопрудненскую больницу. Опухоль размером с большую сливу смогли отделить от частей кровеносной системы, а затем удалить. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.