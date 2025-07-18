В Норильске празднуют День города, День металлурга и юбилей «Норникеля»

Александр Попов, руководящий Заполярным дивизионом «Норникеля», связал юбилей компании с 80-летием Победы, отметив вклад предприятия в укрепление обороноспособности страны в военные годы. Вице-президент компании рассказал о современных экологических инициативах и программах социальной поддержки, подчеркнув неразрывную связь между городом и градообразующим предприятием. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, которые являются залогом успешного развития компании и всего региона.