В Норильске празднуют День города, День металлурга и юбилей «Норникеля»

В Норильске стартовали масштабные торжества по случаю трёх знаменательных дат — 72-летия города, Дня металлурга и 90-летия компании «Норильский никель».
Праздничные мероприятия продлятся с 18 по 20 июля, охватив все сферы городской жизни. В программе запланированы выступления популярных артистов, спортивные состязания, тематические выставки и разнообразные интерактивные площадки для жителей всех возрастов. Подробное расписание событий опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своём поздравлении подчеркнул особую роль Норильска как стратегически важного центра Арктической зоны России. Он отметил, что металлургическая отрасль остаётся локомотивом региональной экономики, а «Норильский никель» сохраняет лидирующие позиции в отечественной промышленности. Глава региона выразил благодарность всем, кто вносит вклад в развитие территории, и выразил уверенность в реализации намеченных социальных программ.
Мэр Норильска Дмитрий Карасёв обратил внимание на уникальность заполярного города, где впервые за три десятилетия возведены новые жилые комплексы. Он напомнил о подвиге первопроходцев, сумевших построить город в условиях вечной мерзлоты, и подчеркнул, что современные норильчане достойно продолжают эти традиции.
Александр Попов, руководящий Заполярным дивизионом «Норникеля», связал юбилей компании с 80-летием Победы, отметив вклад предприятия в укрепление обороноспособности страны в военные годы. Вице-президент компании рассказал о современных экологических инициативах и программах социальной поддержки, подчеркнув неразрывную связь между городом и градообразующим предприятием. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, которые являются залогом успешного развития компании и всего региона.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Норильске состоялась церемония награждения выдающихся граждан. Губернатор Михаил Котюков вручил благодарности более 20 жителям города.