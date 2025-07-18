Школьнице из Великобритании ампутировали руку и ноги после жалоб на тошноту

Врачи диагностировали у 10-летней девочки в Великобритании менингит и сепсис — из-за заболеваний ей пришлось ампутировать две ноги и часть правой руки. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в издании Mirror.
Школьницу зовут Пенелопа Видал-Уолш. По словам родителей, в один из дней у ребенка началась тошнота и рвота. При осмотре тела мать и отец увидели на коже фиолетовую сыпь, после чего сразу обратились за помощью к специалистам.
Пенелопу госпитализировали и перевели в детскую клинику, где у нее подтвердилось тяжелое инфекционное поражение с осложнениями. Кроме того, у нее развилась грибковая инфекция, угрожающая жизни.
После консилиума врачи ампутировали конечности, чтобы спасти девочку. На данный момент она проходит реабилитацию в отделении интенсивной терапии, осваивает инвалидное кресло и готовится к очередному хирургическому вмешательству.
Семья собирает средства на лечение, протезирование и будущую поддержку, уточнили в газете.
Российский журналист Сергей Ауслендер*, ранее работавший на Первом канале, рассказал, что врачи ампутировали ему ногу из-за саркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из соединительной ткани.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.