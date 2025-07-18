Завхоз школы сорвал в лотерее куш на сотни миллионов рублей

Мамиконян рассказал, что приобрел три билета на розыгрыш 28 июня, доверившись автоматическому выбору чисел. О выигрыше он узнал из SMS-сообщения. Сначала мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей, однако удача оказалась на его стороне в куда большем масштабе. Сразу после получения сообщения о выигрыше Мамиконян поделился радостной новостью с супругой.