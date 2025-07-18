Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завхоз школы сорвал в лотерее куш на сотни миллионов рублей

Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила компания «Столото».

Мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей.

Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила компания «Столото».

«Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи “Спортлото “4 из 20” выиграл суперприз — 307 010 350 рублей”, — рассказали в компании РИА Новости. Это стало шестым по величине суперпризом за всю историю проведения лотереи.

Мамиконян рассказал, что приобрел три билета на розыгрыш 28 июня, доверившись автоматическому выбору чисел. О выигрыше он узнал из SMS-сообщения. Сначала мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей, однако удача оказалась на его стороне в куда большем масштабе. Сразу после получения сообщения о выигрыше Мамиконян поделился радостной новостью с супругой.

Мамиконян работает завхозом, по профессии он строитель. У него большая семья — братья, сестры, племянники, каждый из которых сталкивается с финансовыми трудностями. Значительную часть выигрыша Арсен планирует направить на помощь родственникам, чтобы они смогли улучшить свое жилье и закрыть долги. Что касается личных планов, мужчина отметил, что вместе с женой собирается приобрести земельный участок, построить дом и обновить автомобиль.