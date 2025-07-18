Судью в Ростове лишили должности за дисциплинарный проступок

Судью Ленинского районного суда Ростова-на-Дону досрочно лишили полномочий. Об этом сообщила Квалификационная коллегия судей Ростовской области по итогам заседания от 4 июля 2025 года.
Специалиста уволили за дисциплинарный проступок. Коллегия подтвердила нарушение и назначила наказание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением пятого квалификационного класса.
Ранее судья подала заявление о сложении полномочий. Однако производство по этому вопросу прекратили. Основанием также стало решение коллегии.
Напомним, также в донской столице одного из адвокатов заподозрили в мошенничестве на 4,5 млн рублей.
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