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Судью в Ростове лишили должности за дисциплинарный проступок

В Ростове-на-Дону судья потеряла должность после дисциплинарного проступка.

Источник: Комсомольская правда

Судью Ленинского районного суда Ростова-на-Дону досрочно лишили полномочий. Об этом сообщила Квалификационная коллегия судей Ростовской области по итогам заседания от 4 июля 2025 года.

Специалиста уволили за дисциплинарный проступок. Коллегия подтвердила нарушение и назначила наказание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением пятого квалификационного класса.

Ранее судья подала заявление о сложении полномочий. Однако производство по этому вопросу прекратили. Основанием также стало решение коллегии.

Напомним, также в донской столице одного из адвокатов заподозрили в мошенничестве на 4,5 млн рублей.

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